Joel S. blijft langer vastzitten

De Rotterdammer, een begenadigd contrabassist, is zojuist voorgeleid aan de rechter-commissaris in de Maasstad. Die besloot hem op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Sarah langer vast te houden.

S. wordt ervan verdacht afgelopen woensdagmiddag de mooie levenslustige psychologie-studente te hebben doodgestoken na een ruzie. Zij woonden beiden in wooncomplex De Snor aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam. Sarah was volgens vrienden al enige tijd bang voor hem, maar trok niet aan de bel bij de politie of de verhuurder. De politie kon S. woensdagmiddag op het station in Eindhoven aanhouden.

