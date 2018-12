Amsterdam lobbyt voor extreme parkeerboete

De stad gaat de parkeertarieven vanaf 1 januari zo hard verhogen dat een boete afwachten goedkoper is voor automobilisten. Nu is de ’naheffingsaanslag’ zoals een parkeerboete in ambtelijke taal heet 49 euro.

Wethouder Sharon Dijksma (PvdA) loopt echter tegen het probleem aan dat een gemeente wettelijk gezien alleen maar kosten in rekening mag brengen die ook daadwerkelijk gemaakt worden. In Het Parool zegt ze nu in Den Haag te lobbyen om van die regel af te wijken.

Het wettelijk maximum voor de naheffingsaanslag ligt nu op 62 euro.

Bekijk ook: Amsterdam gaat 500 uitgeprocedeerden opvangen

In 2017 legde Amsterdam ruim 780.000 parkeerboetes op. Volgend jaar moet parkeren in de stad 7,50 per uur gaan kosten in het centrum. Ook elders in de stad gaat de prijs fors omhoog.