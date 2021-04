Provinciebestuur Limburg stapt op

Dat bleek vrijdag in het Statendebat over de IKL-affaire in Limburg. Aanleiding voor het debat is IKL-directeur Herman Vrehen die in opspraak kwam omdat hij met geld van natuurbeheerder IKL opdrachten gaf aan zijn eigen bedrijven. Naar aanleiding van de kwestie stapten twee weken geleden al de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus op.

Tijdens het debat diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het volledige college, inclusief gouverneur Theo Bovens en PVV’s eigen gedeputeerde Robert Housmans. Die motie was nog niet in stemming gekomen toen de gedeputeerden zelf de stekker er uit trokken. Housmans richtte vooral een dankwoord aan de ambtenaren.

Kiezelstenen

Gedeputeerde Andy Dritty nam als eerste het woord nadat alle politieke partijen hadden gesproken. „Wij stellen integer handelen boven alles”, stelde hij. Hij haalde uit naar de ‘ongefundeerde’ aanvallen van de politiek. „Maar als er geen vertrouwen is, dan houdt het op.”

Volgens gedeputeerde Ruud Burlet stond het college stevig, maar is juist rot ontstaan in Provinciale Staten. Er heerste een stemming dat er ‘iets fout moet zijn’ stelt hij. „Je kunt ook struikelen over kiezelstenen. Provinciale Staten waren op zoek naar een zak vol kiezelstenen. Mijn lat ligt hoger dan de aantijgingen die we nu kregen.”

Gouverneur

De gedeputeerden stoppen met onmiddellijke ingang. Wat gouverneur Theo Bovens gaat doen, is nog niet duidelijk. Ook tegen hem is een motie van wantrouwen ingediend, waarvan onduidelijk is of die een meerderheid krijgt.