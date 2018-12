Zandvoorters huis uit na handgranaat

De Dr. C.A. Gerkestraat in Zandvoort. Ⓒ Google Maps

ZANDVOORT - Na de vondst van een handgranaat bij een huis in Zandvoort zijn de bewoners tijdelijk op een andere plek ondergebracht. Dat gebeurde op verzoek van burgemeester Niek Meijer, schrijft de burgemeester zelf in een brief aan de buren en aan de gemeenteraad. De gemeente wil een van de bewoners een gebiedsverbod opleggen.