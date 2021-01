Kamer: geen verbod op leeftijdsselectie intensive care bij ’code zwart’

Onder aanvoering van D66- en VVD-fractieleiders Jetten en Dijkhoff vraagt de Kamer Van Ark om haar plan ’te heroverwegen’. De keuze voor wie wel of niet op de ic komt, moet wat Jetten betreft bij de artsen liggen: „Het is een politieke keuze om het vertrouwen te geven aan mensen die er het meest van weten en die er elke dag mee te maken hebben.” Ook Dijkhoff, partijgenoot van Van Ark, zegt in het coronadebat dat het niet zeker is dat zijn partij het verbod zal steunen.

Van Ark reageerde met haar plan op het draaiboek van medisch specialisten voor een ’code zwart’ in de ziekenhuizen: het sombere scenario waarin er zoveel coronapatiënten zouden zijn dat er niet meer voor iedereen een bed op de ic is. Daarin geven artsen aan dat ze eerst voorrang willen geven aan mensen die waarschijnlijk kort op de ic moeten liggen, daarna aan ’corona-zorgmedewerkers’. Daarna willen dokters de voorkeur geven aan jongere mensen voor oudere.

’Elk leven gelijk’

Voor die laatste afweging wil Van Ark een stokje steken omdat ’voor dit kabinet elk leven gelijkwaardig is’. Daarom werkt ze aan een verbod om patiënten op leeftijd te selecteren. Ze zegt zich daarbij gesteund te voelen door de Kamer, die eerder uitsprak dat er bij ’code zwart’ geen leeftijdsgrens moet komen voor toegang tot de ic.

Van Ark laat in het debat weten zelf ook met de kwestie te ’worstelen’. Ze zegt dat ze ’het feit dat leeftijd de toegang tot de zorg zou bepalen’ het zwaarst heeft laten wegen. „Op dit moment is het gelukkig nog een theoretische vraag”, zegt de minister. „Ik hoop en vertrouw erop dat we dit draaiboek niet hoeven te gebruiken.”