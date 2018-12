Enexis vervangt 50.000 gasmeters

Het gaat om gasmeters van fabrikant Itron die afkomstig zijn van een nieuwe productielijn. Vorige week werd al een kleine partij vervangen. Na verder kwaliteitsonderzoek kon de fabrikant onvoldoende aantonen dat andere meters uit dezelfde productielijn veilig blijven, aldus Enexis.

Alle klanten die het betreft ontvangen binnen enkele werkdagen een brief waarin de vervanging wordt toegelicht. Enexis zal contact opnemen om een afspraak te maken. Klanten kunnen ook zelf via de website controleren of hun gasmeter vervangen moet worden. De netbeheerder uit Den Bosch heeft 2,3 miljoen gasklanten in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat in een reactie weten de terugroepactie nauwlettend in de gaten te houden. ,,De situatie is urgent. Enexis moet alle slimme meters van dit verdachte type zo spoedig mogelijk vervangen en zorgen voor goede communicatie met zijn klanten'', zegt directeur netbeheer Pieter van den Bergen van de toezichthouder. SodM wil dagelijkse updates krijgen van Enexis.