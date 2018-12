Nederland wil extra F-35 straaljagers

Nederland heeft zich er aan gecommitteerd dat die komt te liggen op twee procent van het bruto nationaal product. Nu ligt dat percentage nog op 1,17 procent. Minister Bijleveld (Defensie) vermeldt een wens van de NAVO voor een extra squadron, wat ongeveer 15 toestellen zouden moeten zijn. Nederland wilde er toe nu toe 37.

„Europa wordt steeds kwetsbaarder”, waarschuwt de bewindsvrouw. Het is daarom nodig om de lastenverdeling in de NAVO ’evenwichtiger’ te maken, vindt ze. Nederland wil daarom op vijf punten extra investeringen doen om aan de twee procent te komen. Deze prioriteiten zijn extra F-35 jachtvliegtuigen, vuurkracht op land, vuurkracht op zee, special operations forces en liggen op het cyber en informatiedomein.

Versterking van slagkracht

„Door middel van deze investeringen versterken we de slagkracht van onze krijgsmacht en het voortzettingsvermogen”, zegt Bijleveld. „Ook verbeteren we de inzetbaarheid zodat we indien nodig sneller aanwezig kunnen zijn bij conflicten.”

De Verenigde Staten zijn bij monde van president Trump pleitbezorger geweest van meer investeringen van de NAVO-landen, omdat Amerika een onevenredig groot deel van de kosten van het bondgenootschap op zich neemt.

Washington heeft Den Haag ook gevraagd om meer gebruik te mogen maken van een opslag- en onderhoudsterrein van het Amerikaanse leger in het Limburgse Eygelshoven, waar tanks gestationeerd staan. Nederland trekt de knip om hiertoe de faciliteiten de infrastructuur ter plaatse te verbeteren.

Kosten rapporteren

Het kabinet gaat het NAVO-hoofdkwartier voortaan de bruto-investeringen in defensie melden, in plaats van netto-uitgaven. Ook kosten die het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt in het kader van defensie en andere kosten die aan de NAVO-definitie voldoen zullen worden gerapporteerd. Daarmee zet het kabinet volgens Bijleveld ’een mooie stap’ richting de NAVO-norm van twee procent. Hoeveel geld de coalitie precies extra gaat vrijmaken voor Defensie moet in de voorjaarsnota duidelijk worden. Volledig aan de tweeprocentsnorm voldoen noemt de CDA-bewindsvrouw ’irreëel’, want dat kost zeven miljard euro extra. Vicepremier Ollongren (D66) wilde na de ministerraad niet bevestigen dat er extra geld naar defensie gaat, maar sprak alleen van een plan om defensie te versterken en verwees ook naar besluitvorming in het voorjaar.

Volgens Bijleveld neemt Nederland met dit defensieplan evenwel ’de huidige dreigingen serieus’. „We zijn een blijven een betrouwbare NAVO-bondgenoot.”