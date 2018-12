Verdachte mishandeling agent Damien Kok vrijgesproken

Kok kreeg op nieuwjaarsnacht ineens een keiharde schop toen hij een vechtersbaas achtervolgde. Hij brak zowel zijn kuit- als scheenbeen. Bovendien raakte een slagader bekneld en een zenuw zwaar beschadigd.

„Een paar seconden stond ik doodsangsten uit, want ik besefte dat ik te midden van vijandige en dronken omstanders lag”, liet hij – terugkijkend op die bewuste nieuwjaarsnacht – aan De Telegraaf weten. „Ik heb mijn voet, die in een hoek van 90 graden onder mijn been bungelde, zelf recht geschopt zodat ik wat kon draaien en om me heen kon kijken.”

Politieagenten reageren massaal vol onbegrip op het vonnis. Direct na de uitspraak stond de telefoon van de politievakbond roodgloeiend. „Het loopt hier storm met leden die stuk voor stuk zeer geëmotioneerd reageren”, vertelt voorzitter Jan Struijs.

Verklaringen

H. werd ervan verdacht eerst een 32-jarige man te hebben geslagen met een broeksriem. Vervolgens zou hij Kok hebben getrapt, maar volgens de rechtbank is het ’niet met voldoende mate van zekerheid vast te stellen’ dat H. degene was die Kok schopte. „Tijdens de vechtpartij was sprake van een hectische, chaotische situatie”, aldus de rechtbank.

Het zou mogelijk zijn dat bijvoorbeeld een van de vrienden van H. de agent heeft geschopt. Ze hebben later verklaringen afgegeven maar hebben vermoedelijk eerst met elkaar gesproken. „Hun getuigenverklaringen zijn daarom door de rechtbank met de nodige behoedzaamheid beoordeeld”, meldt de rechtbank.

Woede

De mishandeling leidde tot een storm aan woede. De ziekenhuiskamer van Kok stond binnen de kortste keren vol met bloemen, kaarten en fruitmanden, gestuurd door inwoners van Leiden.