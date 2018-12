Purmerends PVV-raadslid uit de fractie gezet

Moinat kwam al een tijd niet meer naar fractievergaderingen. Een door de PVV aangestelde bemiddelaar heeft de afgelopen tijd geprobeerd om het vertrouwen tussen haar en de fractie te herstellen, maar dat mocht niet baten.

Het vertrek van Moinat leidt tot teleurgestelde reacties op Twitter.

Ook bij de landelijke afdeling voltrok zich een scheuring deze week. Zo vertrok deze week nog Tweede Kamerlid Karen Gerbrands. Zij verklaarde dat zij zich de afgelopen maanden eenzaam had gevoeld na de dood van het Haagse raadslid Willie Dille in augustus van dit jaar. Gerbrands was bevriend met Dille.