Oude haaientanden in Limburgse groeve

MAASTRICHT - In de ENCI-groeve in Maastricht zijn vijf tanden van een uitgestorven haaiensoort gevonden. Volgens Natuurmonumenten was het dier zo’n 4 tot 5 meter lang. Het leefde zo’n 66 tot 68 miljoen jaar geleden. Zuid-Limburg was toen een ondiepe subtropische binnenzee.