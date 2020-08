Eindhovense wijk Woensel kijkt niet op van dodelijke steekpartij

De fatale steekpartij in de Eindhovense wijk Woensel vond op straat plaats, voor een café. De eigenaar van deze zaak benadrukt dat het café niets met het incident te maken heeft. Ⓒ De Telegraaf

Eindhoven - „Het is verschrikkelijk, maar echt ervan opkijken doe ik niet. Er gebeurt hier zoveel dat het daglicht niet kan verdragen”, zegt een omwonende van de Woenselse Markt in Eindhoven. Daar werd woensdagavond een 28-jarige Belg doodgestoken. Een 31-jarige Eindhovenaar is opgepakt.