Onvoldoendes bij LVO-scholen

De Inspectie bekeek na het examendebacle op het VMBO-Maastricht niet alleen naar de kwaliteit van deze school, maar ook alle andere scholen die onder de stichting vallen. Vijf van de elf scholen krijgen het predicaat ’zeer zwak’ of ’onvoldoende’. Vooral het gebrek aan ’onderwijstijd’ -leerlingen krijgen niet genoeg les- is volgens de Inspectie zorgelijk.

In juni van dit jaar werd bekend dat er was geknoeid met de examens die het VMBO-Maastricht zelf hadden afgenomen. Dit schoolexamen (ook wel het Programma van Toetsing en Aflsuiting) is de helft van het eindcijfer; de andere helft bestaat uit het centraal schriftelijke eindexamen. Minister Slob besloot uiteindelijk samen met de Inspectie dat 354 leerlingen delen van het schoolexamen moesten overmaken.

Bestuurder vertrokken

Tevens maakt de Inspectie vanmiddag een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de stichting LVO bekend. Geconfronteerd met de inhoud van dit rapport, heeft bestuurder André Postema -die het rapport eerder mocht inzien voor een reactie- twee weken geleden besloten het veld te ruimen. Postema suggereerde op zijn Facebook-account overigens dat er veel meer scholen zijn die niet voldoen aan de schoolexamen-regels (PTA) en schreef het oneerlijk te vinden dat alleen zijn scholen nu ‘gestraft’ worden.

Daarnaast zijn de ogen vanmiddag gericht op het rapport over de handelswijze van de Inspectie door de Audit Dienst Rijk. Want de Inspectie zou in 2016 al klachten hebben binnengekregen over afwijkende examenpraktijken en aanhoudend lesuitval op het VMBO Maastricht en pas na een tip in juni 2018 hebben ingegrepen. De vraag die hierbij centraal staat is: heeft de Inspectie het VMBO Maastricht teveel ruimte gegeven en er teveel op vertrouwd dat de klachten ook bij de Raad van Toezicht terecht zouden komen.

Lijst:

- VMBO Maastricht, Maastricht: zeer zwak

- havo en vwo van Sint-Maartenscollege Maastricht: onvoldoende

- vmbo-g-tl en havo van Bonnefantencollege Maastricht: onvoldoende

- vmbo-b-k van Sophianum Gulpen: onvoldoende

- vmbo g-tl van Vrijeschool Parkstad Heerlen: onvoldoende

-havo en vwo van Porta Mosana College: voldoende

- vmbo-basis van Dendron College Horst: voldoende

-vmbo-b-k, havo en vwo van Raayland College Venray: voldoende

-opvang anderstaligen van Emma College Heerlen: voldoende

-vmbo-g-tl, havo en vwo van Grotius College Heerlen: herstelopdrachten (geen vol- of onvoldoende)

-vmbo-tl, havo en vwo van Romboutscollege Brunssum: nog onbekend

De inspectie kijkt naar opbrengsten, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg, organisatie en naar onderdelen van het onderwijsproces. Ook de veiligheid en het zicht op ontwikkeling van de leerlingen meegewogen. Daarnaast wordt gekeken of scholen zich houden aan de - wettelijk vastgelegde - deugdelijkheidseisen.

Mogelijke oordelen voor scholen/opleidingen

-zeer zwak

-onvoldoende

-voldoende

-goed