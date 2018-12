Webcamafperser Aydin C. krijgt weer maximale straf

Net als eerder bij de rechtbank veroordeelde het hof webcamafperser Aydin C. tot de maximaal mogelijke gevangenisstraf van tien jaar en acht maanden voor een reeks zedendelicten, oplichting en computervredebreuk.

Getuige de opmerkelijke uitspraak van de voorzitter, betreurt het hof dat het niet mogelijk bleek om Aydin C. tbs met dwangverpleging op te leggen. Hij weigerde iedere medewerking aan een onderzoek naar zijn geestvermogens.

Jongste slachtoffers pas 9 jaar oud

Alleen al het via internet geraffineerd in de val lokken en afpersen van 33 minderjarige meisjes, waarvan de jongsten pas 9 jaar oud waren, rechtvaardigt volgens het hof oplegging van de maximale straf. Hij deed zich via een virtuele webcam met beelden van een Amerikaans pornosterretje voor als een leeftijdgenootje dat ook graag experimenteerde.

Volgens het hof was de schok enorm en ,,ernstig ontwrichtend” toen de meisjes zich realiseerden dat er een volwassen man achter de lieve vriendin schuilging. ,,Ze voelen zich vernederd en te kijk gezet, ze kampen met gevoelens van schaamte en zelfhaat, en gedachten aan zelfmoord. Sommigen ondernamen daadwerkelijk een poging om zich van het leven te beroven”, aldus het hof.

Beroving van onbezorgde jeugd

Aydin C. heeft zijn slachtoffertjes beroofd van een onbezorgde jeugd, en reageerde ,,hardvochtig” op hun smeekbedes. Ze lijden volgens het hof nog steeds onder wat er is gebeurd.

Naast de meisjes richtte C. zijn pijlen ook op volwassen mannen, die hij in de val lokte door zich voor te doen als een jonge knul, en die hij vervolgens afperste door zich voor te doen als zijn vader. De mannen moesten geld betalen. Eén slachtoffer dat weigerde te betalen ontdekte al snel dat Aydin C. de beelden naar zijn werkgever had gestuurd.

Zelfmoord

Meisjes die niet wilden meewerken, werden geconfronteerd met foto’s en filmpjes die Aydin C. naar hun school, familie en vrienden stuurde. In Canada pleegde Amanda Todd daadwerkelijk zelfmoord nadat Aydin C. haar virtuele pad kruiste. Aydin C. wordt nog apart in Canada berecht.

C. heeft altijd ontkend, en verwezen naar ene Murat die verantwoordelijk zou zijn voor wat hem worden verweten. Maar of die Murat daadwerkelijk bestaat is nooit duidelijk geworden. Het is nu al duidelijk dat Aydin C. zich niet bij zijn veroordeling neerlegt. Ook al heeft hij tot nu toe steeds gezegd geen enkel vertrouwen te hebben in de rechtsstaat, hij gaat wel in cassatie bij de Hoge Raad volgens zijn verdediging.

Onze verslaggever Saskia Belleman was bij de uitspraak van het hoger beroep aanwezig en twitterde live mee.