Emotioneel afscheid student die aan vissaus overleed

Dat gebeurde tijdens een ontgroeningsritueel van studentenclub Reuzegom. Het zoutniveau van de student zou overhoop zijn gehaald en uiteindelijk werd de grote hoeveeelheid saus hem zelfs fataal.

De uitvaart van de student ’burgerlijk ingenieur’ wordt massaal bezocht. Vooral jonge mensen en studenten kwamen hun steun betuigen. Ook buiten bij de kerk was er een grote drukte, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Justitie onderzoekt de dood van de student. De aanklacht is verzwaard naar ‘onterende behandeling’.

Bekijk ook: Belgische student overleden bij ontgroening

Sanda moest tijdens de doop, die plaatsvond in een blokhut in Vorselaar, een grote hoeveelheid vissaus drinken als onderdeel van de ontgroening. Inmiddels is de studentenclub opgeheven.

Bekijk ook: Leuvense studentenclub ontbonden na fataal ontgroeningsritueel