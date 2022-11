Graf en gebouw van ruim 5000 jaar oud gevonden in IJsselmuiden

De kwaliteit van de gevonden sporen van het gebouw zijn niet meer heel goed, zegt de gemeente Kampen. Daarom valt niet meer vast te stellen hoe groot het gebouw was. In het graf zijn nog menselijke resten aangetroffen, maar die zijn te ver vergaan om daar iets anders over te kunnen zeggen. Wel zijn in en bij het graf een hanger van versteend hout, een bijl en een aardewerken pot gevonden. Potten in die tijd hadden een trechtervorm, waaraan het tijdsgewricht de naam dankt. Naast het potje zijn nog wat scherven gevonden.

Bewoners van de Trechterbekercultuur waren de eerste bewoners van Noord-Nederland die zich op een vaste plek vestigden. Ze bouwden woningen, teelden gewassen en hielden dieren. Na ruim duizend jaar moesten ze weer vertrekken, omdat veenvorming zich steeds verder uitstrekte. In de opgraving in IJsselmuiden zijn de verschillende bodemlagen goed te zien, aldus de gemeente.

Woningen

In het Sonnenbergkwartier worden woningen gebouwd. Bij de eerste grondwerkzaamheden vorig jaar werden grondlagen gevonden die deden denken aan prehistorische bewoning. In juni en september van dit jaar zijn opgravingen gedaan. De gemeente Kampen houdt volgende week een informatieavond over de opgravingen in IJsselmuiden.