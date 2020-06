Veldslag Noord-Afrikaanse drugsdealers en Tsjetsjenen in Dijon

De politie heeft maandagavond een groepen gemaskerde en gewapende mannen uiteengedreven. Volgens de NOS spreken de autoriteiten van een ’racistisch conflict’.

De Noord-Afrikanen wilden naar eigen zeggen ’hun wijk’ verdedigen na drie strafexpedities van leden van de Tsjetsjeense gemeenschap afgelopen weekend. Die zouden uit heel Frankrijk naar Dijon gekomen zijn, maar ook uit Duitsland en België, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Uitgebrande auto’s en vier arrestaties in Dijon Ⓒ AFP

Maandag was het de vierde avond op rij onrustig in de achterbuurt Grésilles.

Gemaskerde mannen schoten in de lucht, maakten bewakingscamera’s onklaar en staken vuilnisbakken en voertuigen in brand, zeggen politiebronnen. Rond 22 uur was de politieoperatie afgelopen en leek de rust weergekeerd in de wijk. Vier personen zijn opgepakt.

Ordetroepen in Parijs in Dijon om vechtende Tsjetsjenen en Noord-Afrikanen die ’hun wijk’ beschermden uit elkaar te halen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De etnische rellen liepen zo uit de hand dat de politie hulp uit Parijs moest inroepen.

Volgens de autoriteiten zijn de veldslagen begonnen nadat een zestienjarige jongen uit de Tsjetsjeense gemeenschap het slachtoffer zou zijn geworden van geweld door Noord-Afrikanen.