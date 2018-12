Oud-vicepremier: ’krachten’ binnen gevestigde partijen tegen democratie

Remkes wil niet zeggen om welke in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen het gaat. Hoe die krachten eruitzien, hoe sterk ze zijn en hoe ze te werk gaan wil hij evenmin kwijt.

„Maar daar zal in het verdere debat, ook in de Kamer, ongetwijfeld nog het nodige over gezegd worden”, zei de gewezen vicepremier op NPO Radio 1. Het gaat in dit geval volgens hem niet om inmenging uit het buitenland.

Dat sommige gevestigde politieke partijen zulke krachten tellen, betekent niet dat ze zich ook zelf antidemocratisch en antirechtsstatelijk opstellen, benadrukt Remkes.

Reactie Ollongren

Huidig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren vermoedt dat Remkes doelt op recente rapporten van de AIVD en ook de NCTV over de dreiging die uitgaat van rechtsextremisten. Maar die onderzoeken gaan volgens haar niet over politieke partijen in het huidige parlementaire bestel. „Want die functioneren natuurlijk wel binnen de kaders van de democratische rechtsstaat”, zei Ollongren.