Veel rook bij brand koelbedrijf Kesteren

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat rond 21.30 uur. De brand begon door nog onbekende oorzaak halverwege de middag, waarschijnlijk in plastic kratten in de vriescellen van een bedrijfsloods van Van Soest Coldstores aan de Meezendreef.

Het vuur zorgde voor veel rook, die in donkere wolken richting de nabijgelegen A15 trok. De toegangswegen in de omgeving werden afgesloten. De overlast voor de snelweg viel uiteindelijk mee. Wel kwamen in de wijde omgeving veel roetdeeltjes neer. „Het is op dit moment nog niet te zeggen of er schadelijke stoffen vrijkomen door het verbrande plastic”, aldus een woordvoerster.

Eerder was aan het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) gemeld dat het om een championkwekerij ging. Dat blijkt onjuist.