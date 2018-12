Inspectie: ’Falend schoolbestuur LVO’

In het vandaag gepubliceerde rapport van de de Inspectie van het Onderwijs wordt geen spaan heel gelaten van het bestuur van de Limburgse scholenkoepen voor het voortgezet onderwijs. Het was kortgezegd een zooitje.

Het bestuur delegeerde te veel taken en verantwoordelijkheden naar andere lagen in de organisatie, zoals de centrale directie, locatiedirecties van de scholen die onder de koepel vallen. Bovendien werd er tussen alle bestuurslagen te weinig informatie teruggekoppeld.

,,Docenten hebben in gesprekken met de inspectie en in e-mails aan de inspectie aangegeven dat daardoor informatie over het reilen en zeilen op school niet of onvoldoende bij het bestuur en de raad van toezicht terecht kwam, ook niet als het bestuur of de raad van toezicht de scholen zelf bezochten,’’ schrijft de inspectie over de situatie op de clusters Maastricht en Heuvelland. In Maastricht leidde dat er toe dat meer dan 350 leerlingen hun examens moesten overmaken, omdat er mee was geknoeid en onderdelen ontbraken.

Kwaliteitscontrole gebrekkig

Nu blijkt dus dat op veel scholen die onder LVO vallen, de controle van het bestuur op de kwaliteit gebrekkig was. ,,Daardoor is het mogelijk gebleken dat de kwaliteit op een willekeurige school onvoldoende is, zonder dat het college van bestuur daarvan op de hoogte is. Daardoor is het college van bestuur ook niet in staat hierop adequaat maatregelen te nemen’’, schrijft de inspectie.

Op zijn beurt informeerde het bestuur, onder leiding van André Postema de raad van toezicht onvoldoende. De raad van toezicht, die het dagelijks bestuur moet controleren, is daardoor niet in staat geweest om de problematiek te kunnen signaleren. Doordat iedereen op eigen houtje kon handelen, was de kwaliteit van het onderwijs op veel lokaties onder de maat. Eerder vandaag meldde De Telegraaf al dat op 5 van de 11 onderzochte scholen van LVO afdelingen zijn die ondermaats presteren.

’Oneerlijk’

De opgestapte bestuursvoorzitter André Postema liet in een reactie op Facebook al weten ‘het oneerlijk te vinden dat alleen zijn scholen nu ‘gestraft’ worden.’ Hij stelt ook dat de scholen nu extra hard beoordeeld worden, dat terwijl het oordeel voordat de examenfraude bekend werd, wel positief was. ,,Van deze bevindingen blijft nu weinig meer over’’, schreef hij. ,,Zelfs LVO-scholen die als “excellent” worden aangemerkt zijn in de wacht gezet. Het is mij niet gelukt onze scholen te beschermen tegen een strafexpeditie van de Inspectie en ik voel mij daarvoor verantwoordelijk.’’

