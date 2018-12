Rotterdam: wij willen studio RTL Boulevard wel

„We hebben hier prachtige locaties voor een televisiestudio en willen RTL graag faciliteren”, zegt VVD- wethouder Bert Wijbenga namens het stadsbestuur.

Volgens Wijbenga heeft hij een eventuele verhuizing van de studio besproken met burgemeester Ahmed Aboutaleb en is ook hij enthousiast. „Als RTL de overstap overweegt dan stellen we alles in het werk om dat mogelijk te maken”, aldus Wijbenga, die benadrukt dat meerdere locaties geschikt zijn en een prachtig uitzicht over de skyline van Rotterdam bieden.

RTL laat aan ons weten: "We vinden Rotterdam een prachtige stad en we bedanken de stad dat ze zo gastvrij zijn. Maar we hebben vanaf het eerste moment gezegd dat we niet zullen zwichten onder criminele druk. En dat blijft zo. Daarom zullen we niet verhuizen van het Leidseplein in Amsterdam."

Vorige maand gaf de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema juist aan de RTL-studio aan het Leidseplein liever kwijt dan rijk te zijn. Volgens haar is de studio vanwege de locatie in de binnenstad lastig te beveiligen.

Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel mag van de lokale ’driehoek’ (burgemeester, politie en OM) al weken niet in de studio optreden vanwege bedreigingen aan zijn adres vanuit de onderwereld.

