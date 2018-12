Nieuwe getuigen opgeroepen in hoger beroep Staatsliedenbuurt

Mohamed H. zorgde in de rechtbank op Schiphol voor opschudding. Een dag eerder verklaarde hij bij een andere rechtszaak, waarin hijzelf verdacht wordt van betrokkenheid bij het liquideren van Chahid Yakhlaf op oudejaarsdag 2015 in Kerkdriel, ineens over het Staatsliedenbuurt-doelwit Benaouf A..

Mohamed H. en Benaouf A. hebben van februari tot oktober 2015 samen in gevangenis De Schie in Rotterdam gezeten. A. vertelde in die tijd meerdere malen aan H., dat hij de verdachten van de Staatsliedenbuurtliquidaties nooit heeft herkend. Onder meer op basis van het getuigenis van Benaouf A. zijn Adil A. en Anouar B. in 2015 door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Roze lingerie

Mohamed H. hield het hof voor dat het bij hem begon te knagen toen het hoger beroep rond de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt begon en hij las hoe Benaouf A. voor de zoveelste keer als getuige vertelde hoe hij Anouar B. had herkend als schutter. „Aan zijn roze lingerie”, reageerde Benaouf A. quasi onverschillig. Als je ziet dat ze op je willen gaan schieten, let je niet op uiterlijkheden, wilde Benaouf A. er maar mee zeggen.

De nieuwe getuige Mohamed H. vertelde dat A. in de Rotterdamse gevangenis De Schie veel en graag sprak en dat hij meerdere keren tegen H. en een gezamenlijke kennis opmerkte dat hij op 29 december 2012 vlak voor de grove geweldsexplosie in de Staatsliedenbuurt een sportieve auto hoorde aankomen en het in de Van Rappardstraat gelijk op een rennen zette. „Hij heeft nooit iemand gezien”, klapte H. uit de school. Bij dat schieten kwamen twee vrienden van Benaouf A. om, namelijk de twintigers Saïd el Yazidi en Youssef Lkhorf.

Popeye en Kinker

Op vragen van de advocaat-generaal, waarom Benaouf A. dan toch de namen van Popeye en Kinker, de bijnamen van Anouar B. en Adil A., had genoemd, vertelde H: „Omdat hij had gehoord dat deze twee spullen hadden geregeld voor de liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Daarom noemde hij hun namen. Hij hoopte op die manier dat Popeye en Kinker met de echte namen van de schutters zouden komen. Dat het balletje zou gaan rollen.”

De advocaat-generaal zette gelijk de aanval in. Hij vond het ongeloofwaardig dat Mohamed H. zes jaar de tijd had genomen om zijn verhaal te vertellen. „En dan precies nu? Waarom zou u die moeite nog nemen?” Mohamed H. bleef bij zijn verhaal dat het bij hem knaagde. „Ik heb niks tegen Benaouf A., maar met leugens mensen levenslang binnenhouden, vind ik niet kunnen.”

Argwaan

Ook het hof toonde argwaan. Zij vroegen of H. misschien bedreigd werd, maar ook daarop ontkende H. behoorlijk luchtig. „Nee hoor, dat is het niet. Ik heb met mijn hoofd de laatste maanden bij mezelf gezeten en mijn problemen, maar dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. Als dit gebeurt, dat iemand levenslang krijgt op basis van leugens, wie kan dan de rechtsstaat nog vertrouwen?”, zei de doorgewinterde crimineel zonder blikken of blozen.

Het gevolg is dat de gezamenlijke kennis, die erbij was toen Benaouf H. het verhaal aan Mohamed H. opbiechtte, voor maandag wordt opgeroepen door het hof. De advocaat-generaal deelde mee dat deze man met onbekende bestemming vertrokken is, maar ze zullen het hele weekeinde naar hem op zoek gaan. Doelwit/getuige Benaouf A. zal ook nog een keer worden opgeroepen. Alle procespartijen willen hem nogmaals horen na deze nieuwe verklaringen.

Het requisitoir, met de strafeis voor verdachten, wordt voor onbepaalde tijd verschoven.