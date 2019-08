Meheret (12) uit Rotterdam vermist

Haar familie en politie maken zich ernstige zorgen en vragen iedereen naar Meheret uit te kijken. Vanaf de J. van Stolberglaan in Rotterdam-Noord is ze weggelopen en vervolgens is ze dinsdagmiddag 27 augustus rond 11.30 uur voor het laatst gezien bij de voorkant van het NS-station in Breda.

Meheret heeft zwart gekruld haar, dat ze wellicht in een staart of in een knot met zwart/wit/grijs gevlochten haar draagt. Ze is 1.55 meter lang en draagt mogelijk een jurk. Wie er meer informatie heeft of haar heeft gezien kan contact opnemen door 112 te bellen.