Onderzoek naar bizarre uitspraken islamitische rector R’dam

Akgündüz doelde op aanhangers van de geestelijke Gülen. Hij werd gebeld in zijn hoedanigheid als rector van de Rotterdamse universiteit en moest zijn mening geven over de ’Gülen-moskee’ die in Duitsland opent.

Akgündüz zei dat tegenstanders van de islam of de Turkse staat de doodstraf moeten krijgen, en dat een ’Europese islam’ die vriendelijk staat tegenover homo’s en ook vrouwen als imam goedkeurt, een gevaar zou zijn.

Al toen Akgündüz in 2000 aantrad, kwam hij meteen in opspraak. Hij had gezegd dat moslimmannen hun vrouwen mogen slaan. Later volgden uitspraken over Erdogancritici en Koerden, ’honden’.

Kamerleden hebben hun verbijstering inmiddels uitgesproken.