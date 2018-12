Unicef mag weer werken in noordoosten Nigeria

In een verklaring zegt de legerleiding af te zien van het verbod, dat drie maanden zou gelden, na overleg met Unicef over „de noodzaak om manieren te vinden om harmonieus samen te werken met de veiligheidsinstanties.” Het leger zou er op hebben aangedrongen dat Unicef informatie deelt over „de inzet en training van nieuw personeel” in het gebied.

In het noordoosten van het Afrikaanse land is onder meer terreurorganisatie Boko Haram actief. Die jihadisten zaaien al jaren dood en verderf.