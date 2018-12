Gele Hesjes roeren zich in Israël

Prijzen van elektriciteit en water, van melkproducten en onder meer brood stijgen snel in het toch al relatief dure Israël. Op sociale media zijn er al sinds 2011 talrijke protestbewegingen tegen de hoge prijzen en lage lonen, meldden Franse en Israëlische media.

De demonstranten botsten in het centrum van de stad vlakbij een treinstation met de politie. Tien mensen zijn opgepakt. Volgens het Israëlische Ynet waren er tweehonderdvijftig demonstranten op de been. De demonstratie was geregeld via Facebook.

Luxe

De groep wil volgende week ook weer gaan protesteren. „De mensen kunnen en willen niet nog meer betalen. Elektriciteit en water zijn geen luxe”, zegt een van hen volgens de krant Haaretz.

Bekijk ook: Franse economie ontregeld door gele hesjes

Veel Franse Gele Hesjes willen van zaterdag hun vijfde grote nationale protestdag maken. Het is onduidelijk of de opkomst deze keer groot is, omdat de regering harde toezeggingen heeft gedaan en omdat er net een terroristische aanslag in Straatsburg is geweest.

Afgelopen zaterdag waren er zeker 136.000 ’gilets jaunes’ (gele hesjes) op de been in Frankrijk. Bij ernstige ongeregeldheden zijn daarbij zeker 1700 mensen gearresteerd. Sinds de beweging in Frankrijk 17 november met grote protesten begon, zijn daarbij zes doden gevallen. De munteenheid in Israël is de shekel.