Hartverscheurende oproep: ’Zagen jullie het woord ’doodgeboren’ dan niet?’

„Ik weet dat jullie wisten dat ik zwanger was. Eigen schuld”, begint Brockell een emotioneel betoog in de Washington Post. „Ik kon de hashtags #30wekenzwanger en #babybuik niet weerstaan. Jullie zagen mijn dankberichtjes voor de ’baby shower’, mijn schoonzus die hier speciaal heen vloog, mijn blije zoekwoorden op Google”, zegt Brockell.

„Maar zagen jullie de zoekterm baby beweegt niet? Hebben jullie mijn driedaagse radiostilte - ongebruikelijk voor zo’n fanatieke gebruiker - niet gemerkt? En zelfs het bericht met steekwoorden als ’diep bedroefd’ en ’doodgeboren’ niet, met honderden huilende emoticons van vrienden?”, vraagt ze.

Toen ze uit het ziekenhuis kwam, en urenlang huilend met haar echtgenote in bed had gelegen, zocht ze ’vijf minuten afleiding’ op haar telefoon. Meteen werd ze geconfronteerd met reclames voor babyspullen; een speciale bh voor borstvoeding, een dvd om je huilende baby in slaap te laten komen. „Ik zou er alles voor over hebben om hem überhaupt te horen huilen”, countert Brockell.

De algoritmes van techbedrijven nemen bij een bevalling ’een positieve uitkomst voor zeker aan’, aldus Brockell. Ze roept techbedrijven op tot betere algoritmes. „Als ze slim genoeg zijn om te weten dat ik zwanger ben, en slim genoeg zijn om te weten dat ik beval, dan kunnen ze ook slim genoeg zijn om te weten dat mijn baby nu overleden is.”