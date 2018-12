Generaal stapte op na ruzie met Macron: ’Ik laat me niet naaien’

Oud-opperbevelhebber Pierre de Villiers: „Geen soldaat die wil sterven voor economische gemeenschap.” Ⓒ AFP

Sommige ’Gele Hesjes’ zien hem graag Emmanuel Macron vervangen: generaal Pierre de Villiers. Maar de voormalige hoogste militair van Frankrijk, die vorig jaar opstapte na een ruzie met de president, wil niet in de politiek. Hij geeft tegenwoordig leiderschapsadviezen – waar het staatshoofd best iets aan zou kunnen hebben. En ziet niets in een Europees leger. Dat vertelt hij in een interview aan De Telegraaf.