Cohen: ’Trump wist dat het verkeerd was’

De betalingen aan pornoactrice Stormy Daniels brengen de president in juridisch gevaarlijk gebied. Ⓒ AFP

„Ik zal niet de boef worden in zijn verhaal.” Michael Cohen is stellig in zijn eerste interview sinds zijn veroordeling tot drie jaar celstraf. Trump had in een tweet ontkend ook maar iets te weten van het betalen van zwijggeld aan vrouwen waarmee hij affaires had. Dat wil Cohen rechtzetten.