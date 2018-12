Jongeren Katwijk (aan Zee) houden Project X-feest

„Graag je eigen drank en drugs meenemen”, schrijft ’Youssef Beso’ op een Facebookevenement voor een Project X-feest in Katwijk. „Dresscode: gele hesjes”

Bijna driehonderd mensen geven aan te komen en nog eens vijfhonderd anderen zijn ’geïnteresseerd’. In een WhatsAppgroep die speciaal voor het feestje is aangemaakt zaten zo’n 250 jongeren uit Katwijk en omstreken. Die chatgroep is in de loop van de avond op last van de politie verwijderd. „Ik verzoek iedereen thuis te blijven en hier niet aan deel te nemen”, schrijft een van de beheerders in de app.

Uitnodiging van het Project X-feest in Katwijk. Ⓒ Facebook

Burgemeester

De politie heeft burgemeester Cornelis Visser donderdag op de hoogte gesteld van het feest, zegt een woordvoerder van de gemeente. „We kennen dit verhaal en houden het in de gaten. Als dat nodig is, nemen we maatregelen.”

De jongeren zullen zich vanavond verzamelen bij een skatepark dat op steenworp afstand van de zee ligt, aan de rand van het vissersdorp.