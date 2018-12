Seksdates van Nijmeegse (15) voor rechter

De mannen chatten eerst met de tiener om vervolgens met haar af te spreken en geslachtsgemeenschap te hebben op afgelegen plekjes, aldus het Openbaar Ministerie. Allen hadden foto’s van haar in hun bezit, die als kinderpornografisch materiaal te kwalificeren zijn.

Volgens het OM hebben de verdachten respectievelijk 18, 14 en 24 maanden celstraf voor hun misdragingen verdiend. In alle gevallen werd de helft voorwaardelijk geëist.

Gezien alle commotie omtrent haar escapades is de jonge meid, die in totaal met zo'n veertig mannen veelal erotisch getint chatcontact had, met andere gezinsleden Nederland ontvlucht en in Duitsland gaan wonen.