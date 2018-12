Klanten boos: tankstation verwisselt diesel en benzine

„Er werd vanochtend diesel in de tank van Euro-95 gestort, en andersom”, bevestigt een woordvoerder van pompstation van Van Staveren in het plaatsje Ens. „Daarna hebben we meteen de pompen gesloten en de tank leeg gehaald.”

Een Facebookbericht van een lokale vereniging wordt veelvuldig gedeeld. „Ik heb er vanmorgen getankt en ging vanmiddag weg bij mijn werk: die auto ging roken als een gek”, reageert iemand.

De klant meldt op social media dat hij motorschade heeft. „En het is een BMW 7 serie.” Een ander reageert met een boos emoji: „Te laat.”

Schadevergoeding

Volgens de woordvoerder van het tankstation kunnen klanten zich melden. „Natuurlijk, geleden schade vergoeden we. Het is onze fout, dus wij lossen het ook op.”

Inmiddels hebben zich vijf gedupeerden gemeld bij Van Staveren. „Voor hen is het hartstikke vervelend. Ik ben blij dat ze ons benaderd hebben, zodat we het kunnen oplossen.”