Duizenden agenten Parijs zetten zich schrap voor Gele Hesjes

De hoofdstedelijke politie vreest dat gewelddadige relschoppers zich weer bij de betogers zullen aansluiten. Uit voorzorg wordt de oproerpolitie ingezet om bekende locaties als de Arc de Triomphe te beschermen. Die beroemde triomfboog bij de Champs-Élysées moest het eerder ontgelden toen een demonstratie escaleerde.

Louvre

Attracties als het Louvre zijn dit weekend wel open. Dat museum bleef afgelopen zaterdag nog dicht vanwege de verwachte ongeregeldheden. Het is onduidelijk hoe heftig de protesten dit keer zullen zijn. Vorige week raakten demonstranten slaags met de politie en werd er traangas ingezet. Ook werden auto’s in brand gestoken. Vijfhonderd man werd opgepakt en meer dan honderd mensen raakten gewond.

President Emmanuel Macron is zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon.

Gele Hesjes in Nederland kondigen op Facebook aan zaterdag rond het Binnenhof in Den Haag te gaan demonstreren en, alhoewel een stuk kleinschaliger, in Amsterdam op de Dam.