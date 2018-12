Bezoekers van optreden ’beunhaas’ krijgen geld terug

Het was woensdagavond een behoorlijke vangst voor popcentrum Gebr. de Nobel in Leiden. Rapper Schoolly D, een artiest uit Philadelphia die vooral in de jaren ’80 faam maakte, liet zijn fans anderhalf uur wachten tot hij met zijn optreden begon.

Maar toen hij er eindelijk was, hield hij het al na na twintig minuten voor gezien, meldt Omroep West. Pogingen van de organisatie om Schoolly D weer aan het rappen te krijgen, waren tevergeefs. Op Twitter werd de rapper daarom een ’beunhaas’ genoemd. Ook andere reacties waren niet van de lucht.

Bezoekers betaalden 15 euro of meer voor een kaartje. Het popcentrum heeft bekendgemaakt dat geld te retourneren. „Daarmee willen we aangeven dat we niet achter dit soort avonden staan, maar dat dit overmacht was”, zegt een woordvoerder.

Schoolly D hield vrijdagavond een concert in de Q-Factory in Amsterdam.