Autoriteiten na autopsie: Epstein hing zichzelf op

Volgens The New York Times heeft de steenrijke Epstein zichzelf vorige week in zijn cel in Manhattan opgehangen. Dat deed hij op een onbewaakt moment. In Amerika ontstond grote woede na de dood van Epstein, omdat hij beter door gevangenispersoneel in de gaten had moeten worden gehouden na een eerdere zelfmoordpoging. Zijn dood leidde direct tot tal van complottheorieën.

Epstein, die veel machtige politici persoonlijk kende, zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt. Zijn dood leidde direct tot complottheorieën. President Donald Trump kreeg kritiek nadat hij een bericht op Twitter had geretweet waarin oud-president Bill Clinton verdacht werd gemaakt.

Verscherpt toezicht

De zakenman was eind juli ook al gewond aangetroffen in zijn cel. Hij kwam toen in het kader van zelfmoordpreventie onder verscherpt toezicht te staan. Die maatregelen zijn na zes dagen weer ingetrokken.

Het was wel de bedoeling dat Epstein zijn cel zou delen met een celgenoot, maar die was kort voor zijn dood overgeplaatst. Ook hadden de cipiers om het half uur een kijkje moeten nemen in zijn cel, maar dat zou ook niet zijn gebeurd. Volgens Amerikaanse media draaide het personeel in de gevangenis veel overuren.

Heb jij hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl

