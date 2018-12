Arrestatiebevel tegen ’wonderdokter’ Brazilië

Honderden vrouwen beschuldigen De Faria van seksueel wangedrag. Hij groeide in 2013 uit tot een internationale beroemdheid toen Oprah Winfrey in een van haar televisieprogramma’s aandacht aan hem besteedde. Inmiddels is hij de spil in wat volgens aanklagers de grootste misbruikzaak uit de geschiedenis van het land kan zijn.

„Meer dan 230 vrouwen hebben ons per e-mail benaderd en nog eens 50 telefonisch”, zegt aanklager Luciano Miranda. Zij komen onder meer uit België, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en Bolivia. Vrouwen zeggen seksueel te zijn misbruikt toen ze zich door De Faria lieten behandelen.

Elk jaar staan er honderdduizenden mensen bij hem op de stoep voor een healing. Veel celebrities lopen de deur plat bij ’Jan’. De eerste behandeling is gratis, maar João schrijft daarna altijd medicijnen voor. Uiteraard gaat de kassa dan rinkelen voor de Braziliaan.

Nederlandse choreografe

De man, die bekendstaat als ’João van God’, runde sinds 1976 een spiritueel ziekenhuis in Abadiania. Vorige week vertelden enkele vrouwen, onder wie de Nederlandse choreografe Zahira Lineke Mous, op televisie dat zij door de wonderdoener zijn verkracht. Sindsdien regent het beschuldigingen.

Bekijk ook: Wonderdokter verkrachtte Nederlandse choreografe