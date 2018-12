Kind (3) verstikt in wasmachine

Een oudere broer had het jochie ’s morgens uit zijn kinderbed gelaten. Ze waren samen gaan spelen, maar daarbij kwam de 3-jarige peuter in de wasmachine terecht.

Nadat de wakker geworden ouders bij een lege wieg stonden, gingen ze op zoek en troffen het kind in de wasmachine aan, meldt The Daily Mail. Hij zat opgesloten en is daardoor waarschijnlijk verstikt.

Het gaat vaker fout met kinderen en wasmachines. Vorige week kwam ook al een 9-jarig jongetje in Rusland om het leven door opsluiting in een wasmachine.

