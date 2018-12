’Geldregen’ op snelweg: drie ton voor het oprapen

Mensen stapten uit hun auto op de snelweg om geld te rapen. Ⓒ Twitter

EAST RUTHERFORD - In de Amerikaanse staat New Jersey is bijna 300.000 dollar (ruim 265.000 euro) verdwenen nadat de deur van een geldtruck was opengegaan. Daardoor regende het geld op de snelweg, bericht een lokale nieuwszender.