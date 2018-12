Gewonde na steekpartij Utrecht CS

Het Jaarbeursplein was na de steekpartij deels afgezet. Ⓒ Koen Laureij

UTRECHT - Op het Jaarbeursplein naast Utrecht CS en het Beatrix Theater is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een verdachte aangehouden.