Belgische Mars tegen Marrakesh mag doorgaan

Ook een geplande tegenbetoging mag doorgaan. In een verklaring zeggen de bestuurders dat de veiligheidsdiensten de manifestaties zullen begeleiden. „De politie zal alle maatregelen nemen om de orde te handhaven op het Brussels grondgebied.”

De protestactie wordt georganiseerd door twee nationalistische studentenverenigingen in samenwerking met onder meer de extreemrechtse organisatie Voorpost en de wegens racisme in opspraak geraakte Vlaamse jeugdbeweging Schild en Vrienden.

Spoedprocedure

Op basis van informatie van de politie besloten de autoriteiten de betoging te verbieden. Op sociale media circuleerden berichten dat hooligans zich zouden aansluiten. De organisatoren hadden vrijdag een spoedprocedure opgestart tegen die beslissing.

De Raad van State schrijft in haar vonnis dat „de loutere omstandigheid of vrees dat een ernstige verstoring dreigt door geplande betogingen en tegenbetogingen” onvoldoende reden is om het evenement te verbieden en dat „de overheid een inspanningsverplichting heeft om demonstranten in de uitoefening van hun demonstratievrijheid te beschermen.”

De betoging zal overigens niet meer het karakter hebben van een mars door de stad, maar blijft beperkt tot een betoging op het Schumanplein.