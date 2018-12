Volgens verkeerspsycholoog Liselotte van den Berg zien veel Teslarijders hun auto als hun nieuwste gadget. Ⓒ EPA

Groene Teslarijders blijken snelheidsduivels. De eco-automobilisten die niet zelden prat gaan op hun verantwoorde voertuigkeuze, scoren in vergelijking met andere merken met afstand relatief de meeste snelheidsboetes. Opmerkelijk: want hardrijden is milieubelastend én extra gevaarlijk, zien experts.