Moeten we tot in de eeuwigheid in Afghanistan blijven?

Afghaanse special forces die door Nederlandse commando’s worden opgeleid, tijdens een tactische oefening. Ⓒ Hille Hillinga / Defensie

Nog altijd mengen zich meer dan veertig landen militair in Afghanistan. Ook Nederland. Het credo: de Afghanen helpen om uiteindelijk zelf voor veiligheid te zorgen. Het is onduidelijk wanneer ’uiteindelijk’ aanbreekt. Ook minister van Defensie Ank Bijleveld waagde zich niet aan een antwoord toen ze de afgelopen dagen de Nederlandse militairen bezocht in Kabul en Masar-e-Sharif.