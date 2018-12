Ook in 2018 weer een golf aan liquidaties

Dat blijkt uit een eigen inventarisatie tot dusver dit jaar. Vorig jaar vielen er 25 doden bij afrekeningen in het criminele circuit. Opvallend was toen het aantal dubbele liquidaties, namelijk drie. Dit jaar was dat er vooralsnog één, namelijk de viervoudige liquidatie in Enschede op 13 november.

Donderdag eiste het Openbaar Ministerie Amsterdam met 28 jaar cel bijna de ’hoofdprijs’ voor de gewetenloze moord op Reduan B., broer van de eerste kroongetuige binnen de Mocro-maffia Nabil. Zelden werd een liquidatiezaak zo snel afgehandeld in een rechtbank, mede vanwege de bekentenis en overweldigend bewijs.

De klungelige wanhoopsactie van schutter Shurandy S. is tekenend voor de trend van de laatste jaren op het gebied van liquidaties. Topcriminelen recruteren ogenschijnlijk moeiteloos jonge ’soldaten’ die met een moordopdracht op pad worden gestuurd. De schutters en handlangers die hand- en spandiensten leveren zoals het stelen van wagens of het observeren van doelwitten zijn vaak twintigers.

Doodgeschoten

„Dat is erg zorgelijk. Deze jonge daders realiseren zich niet wat de gevolgen zijn. Het gaat meestal twee kanten op: of ze worden uiteindelijk zelf doodgeschoten of ze worden gepakt en zitten door hoge straffen lange tijd in de cel”, zegt Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Het jongste slachtoffer dit jaar was slechts 17 jaar oud. Op 26 januari werd de 17-jarige Mohamed Bouchikhi doodgeschoten in een buurthuis vol kinderen aan de Kleine Wittenburgerstraat in Amsterdam. Voor de moord is inmiddels een 25-jarige man opgepakt. Bouchikhi was niet het beoogde doelwit van de schutter en had niets met criminaliteit te maken.

Het oudste slachtoffer was Moon Tong Choi (64), die op 7 oktober op klaarlichte dag in Rotterdam werd geliquideerd. Choi was, zoals nagenoeg alle slachtoffers bij afrekeningen, een bekende van de politie.

Brabant

Terwijl het aantal moord- en doodslagzaken sinds grofweg 2003 met ruim dertig procent daalde, is de laatste jaren het liquidatiecijfer omhooggeschoten. Voor 2012 eisten afrekeningen gemiddeld jaarlijks zes tot tien personen, maar sindsdien vielen er zo’n 120 doden bij liquidaties. Dat zijn er gemiddeld twintig per jaar.

Met nog ruim twee weken te gaan is Brabant met zes afrekeningen de ’liquidatieprovincie’ van Nederland, gevolgd door achtereenvolgens Noord-Holland en Zuid-Holland.

Politie en justitie worden in de strijd tegen de liquidatiegolf gesteund door bewijs dat uit de in beslag genomen servers met pgp-communicatie tussen criminelen afkomstig is. Criminelen waanden zich met versleutelde communicatie veilig en praatten zo onverbloemd over afrekeningen. De gekaapte berichten hebben in de laatste jaren bij zeker tien afrekeningen en pogingen daartoe een doorslaggevende rol gespeeld en doet dat nu ook bij lopende onderzoeken naar afrekeningen.