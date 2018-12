Nationaal Dictee keert terug op de radio

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls heeft de tekst geschreven. Het evenement wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Bibliotheek Haarlem Centrum, waar twintig bekende Nederlanders het opnemen tegen twintig luisteraars van het radioprogramma. Onder de bekende deelnemers zijn Dieuwertje Blok, Tijs van den Brink, Diggy Dex, Hella de Jonge, Maaike Ouboter, Peter Plasman, Jan Rot, Govert Schilling en Anita Witzier.

De NTR stopte vorig jaar na 26 jaar met het uitzenden van het dictee op televisie. De omroep vond dat het programma over zijn hoogtepunt heen was. Met de terugkeer van de schrijfwedstrijd op de radio willen de initiatiefnemers de jarenlange dicteetraditie in ere herstellen. NPO Radio 1 organiseert het dictee samen met De Taalstaat, het Genootschap Onze Taal en productiebedrijf Men at Work.