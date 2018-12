'Picnic vraagt (te) veel arbeid voor (te) weinig geld'

Door zwaar tilwerk en onveilige karren kampen medewerkers met lichamelijke klachten, schrijft Trouw.

Picnic is een online supermarkt die gratis bezorgt. Andere supermarkten rekenen bezorgkosten. "Wij begrijpen hoe het komt dat Picnic gratis kan bezorgen", zegt Marianne Jekkers van de FNV in Trouw. "Ze betalen te weinig loon, laten mensen keihard werken en investeren niet in een veilige werkomgeving."

Volgens de FNV verhoogt Picnic geregeld de doelstelling van het aantal boodschappen dat de medewerkers binnen een uur moeten verzamelen, waardoor de werkdruk toeneemt.

Picnic herkent zich niet in de beschuldigingen. "Wij zijn een hardgroeiend bedrijf en uiteraard gaat er bij ons ook soms iets fout", stelt mede-oprichter Michiel Muller in de krant.