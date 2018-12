Defensie hoopt op extra geld na ’Nationale Plan’-uitgaven

Ze wil een eerste stap zetten op weg naar het halen van de NAVO-norm. Die schrijft voor om twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Dit zou onder meer gebeuren door extra F-35 gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, bovenop de 37 die Nederland nu reeds wil.

De NAVO zou graag zien dat ons land een derde squadron zou optuigen, wat ongeveer 15 toestellen zijn. Bijleveld leek er gisteren al een beetje van te dromen, toen ze het nieuws na de ministerraad kwam vertellen. „Door middel van deze investeringen versterken we de slagkracht van onze krijgsmacht en het voortzettingsvermogen”, beloofde de bewindsvrouw.

Geen cent extra richting krijgsmacht

Maar nog geen uur later bleek dat er voorlopig nog geen cent extra richting de krijgsmacht vloeit. Een opvallend voorzichtige vicepremier Ollongren (D66), die premier Rutte verving bij de wekelijkse persconferentie na de ministerraad, verklaarde dat er nu van nog niet meer sprake is dan een ’plan’ en dat pas in het voorjaar bekeken wordt ’of en hoeveel’ geld er extra naar Defensie gaat.

Ook elders in het kabinet werd benadrukt dat er nog helemaal geen afspraken zijn over bedragen. Het plan zou vooral bedoeld zijn om de NAVO te informeren over wat Nederland mogelijk gaat doen om de afgesproken norm van twee procent te halen. Een zoethoudertje dus, want een concreet bedrag of zelfs een denkrichting kon of wilde Ollongren niet geven.

’Afweging’ maken

Volgens de vicepremier moet in het voorjaar, wanneer de voorjaarsnota wordt opgesteld en het kabinet weer praat over geschuif met geld, een ’afweging’ gemaakt worden over waar het kabinet de knip voor trekt. Dit kan Defensie zijn, maar ook andere zaken die op dat moment door de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU belangrijk gevonden worden.

Elders in het kabinet werd dan ook gerept van een ’erg enthousiast’ Defensie, terwijl er nog geen enkele afspraak over geld zou zijn gemaakt in het kabinet. Volledig aan de NAVO-norm voldoen zou zeven miljard euro kosten. Zo ver zal het niet komen, want zelfs minister Bijleveld noemde dat bedrag gisteren ’irreëel’.