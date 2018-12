Politie vraagt om vaart aanpak motorbendes

De politie bevestigt de oproep die afkomstig is van Pim Miltenburg, binnen de politie belast met de aanpak van motorbendes. „Als politieman zeg ik: schiet op, want de straat vraagt om directe actie”, zegt hij tegen de NOS.

De politie wil dat de minister van Justitie en Veiligheid over zo’n verbod kan beslissen en de rechter de ingreep achteraf kan beoordelen. Nu is de aanpak van motorbendes, zoals de inmiddels verboden Satudarah en Bandidos, een langdurige zaak. Zo moet de rechter eerst toetsen of de verdachte motorclubs handelen in strijd met de openbare orde. „Het nadeel van dit soort procedures is dat we het niet in een korte periode geregeld kunnen krijgen, maar dat het maanden of jaren duurt voordat het rond is”, zegt Miltenburg.

Een wetsvoorstel om zulke bendes sneller aan te pakken is vorige maand ingediend door PvdA, CDA, VVD, CU en SGP.