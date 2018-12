Naakte demonstranten oog in oog met politie in Parijs

De vrouwen doen zo mee aan een demonstratie van de Gele Hesjes. Ze protesteren onder meer tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud.

Mensen in heel Frankrijk protesteren al meer dan een maand lang in gele vesten uit onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. Het is onduidelijk hoe heftig de protesten dit weekend zullen zijn. President Emmanuel Macron is zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon.

