’Vermist’ meisje blijkt een pro in verstoppertje

Na een ruzie met haar grootouders had het meisje zich ergens in het huis verstopt. Dat had ze echter zo goed gedaan, dat ze onvindbaar was voor het oudere stel. Zo meldt Omroep Brabant. De opa en oma van het meisje schakelden de politie in toen ze hun kleindochter niet konden vinden.

Via een Burgernetmelding werd zelfs aandacht gevraagd voor de ’vermissing’ van de 6-jarige.

Het is niet duidelijk of het meisje uiteindelijk uit zichzelf tevoorschijn is gekomen, of dat haar opa en oma haar hebben gevonden. Ze is in ieder geval terecht.