De bruidsmodekeizerin van Deurne

Het trouwpaleis van Ramona beslaat 11.000 vierkante meter en herbergt 4500 jurken. Ⓒ Rias Immink

Ramona Poels, ’artiestennaam’ Ramona Koonings (37), is gastvrouw in het tv-programma Say Yes To The Dress en bezit inmiddels de grootste bruidsmodewinkel van de wereld. Tijdens de opening van haar paleis zong zus Natasja (45) een lied met de toepasselijke titel Trots Op Jou. Het filmpje daarvan is op Facebook bijna 200.000 keer bekeken en nu heeft Natasja een platencontract. Het bijzondere verhaal van twee Brabantse zusjes.