Stalinbunker nu attractie

Voor de kinderen zijn het bureau van Stalin en diens zwarte telefoon onweerstaanbaar. Ⓒ telegraaf

MOSKOU - Over een geheim gangenstelsel onder en in de omgeving van het Kremlin, dat Jozef Stalin zou hebben laten bouwen om in geval van nood met de metro te kunnen vluchten, doen nog altijd hardnekkige geruchten de ronde.